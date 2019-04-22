Звонарева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Штутгарте

Вера Звонарева в финале квалификации проиграла теннисистке из Люксембурга Мэнди Минелле со счетом 3:6, 7:5, 2:6. Матч продолжался 2 часа 26 минут.
На счету россиянки четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Соперница Минеллы в первом круге турнира в Штутгарте станет известна позднее.
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