Звонарева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Штутгарте - Советский спорт
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22 апреля 2019 15:24ТеннисСметанникова Дарья

Звонарева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Штутгарте

Российская теннисистка проиграла в финале квалификации турнире в Штутгарте (Германия).

Вера Звонарева в финале квалификации проиграла теннисистке из Люксембурга Мэнди Минелле со счетом 3:6, 7:5, 2:6. Матч продолжался 2 часа 26 минут.

На счету россиянки четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Соперница Минеллы в первом круге турнира в Штутгарте станет известна позднее.

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