Дарья Касаткина: Этот сезон стал для меня катастрофой Ранее Касаткина в двух партиях одержала победу над представительницей Бельгии Элисе Мертенс со счетом 7:6 (10:8), 7:5 в первом круге турнира в Штутгарте.

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась во время турнира в Германии. 21-летняя уроженка Тольятти осталась недовольна своим выступлением в этом сезоне.

«Это очень важная победа, мое первое противостояние прошло на грунте. Нужно было ощутить уверенность на своем любимом покрытии. Осталась довольна игрой и итогом.

Этот сезон стал для меня катастрофой. У каждого случались такие этапы в жизни. Их необходимо просто пережить и идти дальше. Выступления без наставника не являются концом света. Вы все равно будете помнить, как держать ракетку.

Не отрицаю, важно иметь человека, который поможет и подскажет вам. Но важен и настрой игрока, его мотивация – это решает все», – приводит слова Касаткиной «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт WTA.