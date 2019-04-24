Дарья Касаткина: Этот сезон стал для меня катастрофой

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась во время турнира в Германии. 21-летняя уроженка Тольятти осталась недовольна своим выступлением в этом сезоне.
«Это очень важная победа, мое первое противостояние прошло на грунте. Нужно было ощутить уверенность на своем любимом покрытии. Осталась довольна игрой и итогом.
Этот сезон стал для меня катастрофой. У каждого случались такие этапы в жизни. Их необходимо просто пережить и идти дальше. Выступления без наставника не являются концом света. Вы все равно будете помнить, как держать ракетку.
Не отрицаю, важно иметь человека, который поможет и подскажет вам. Но важен и настрой игрока, его мотивация – это решает все», – приводит слова Касаткиной «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт WTA.
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