Итоговый турнира ATP с 2021 по 2025 год пройдет в Турине Призовой фонд турнира в 2021 году составит рекордные 14,5 миллиона долларов.

Президент игроков ATP Новак Джокович сообщил о месте проведения Итогового турнира с 2021 по 2025 год.

«Итоговый турнир ATP - это самое большое и престижное соревнование, которое проводится ATP. Это турнир, который все время менял место проведения, и я очень рад, что он будет проходить в Турине с 2021 года. До него еще несколько лет, но я знаю, что игроки будут очень рады участвовать в нем, и я также надеюсь, что буду частью этого особенного события», - сказал Джокович.

Отметим, что с 2009 по 2020 год Итоговый турнир ATP проходил в Лондоне. В Турине соревнования пройдут на арене «Пала Альпитур».