Потапова снялась с турнира в Стамбуле по ходу матча с Козловой - Советский спорт
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24 апреля 2019 13:33ТеннисСметанникова Дарья

Потапова снялась с турнира в Стамбуле по ходу матча с Козловой

Российская теннисистка прекратила борьбы в розыгрыше турнира в Стамбуле в первом круге.

Россиянка Анастасия Потапова снялась по ходу матча с украинкой Катериной Козловой при счете 3:6, 0:1. Матч продолжался 51 минуту.

За это время Потапова совершила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира в Стамбуле Козлова сыграет с француженкой Кристиной Младенович.

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