Потапова снялась с турнира в Стамбуле по ходу матча с Козловой

Россиянка Анастасия Потапова снялась по ходу матча с украинкой Катериной Козловой при счете 3:6, 0:1. Матч продолжался 51 минуту.
За это время Потапова совершила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 10.
Во втором круге турнира в Стамбуле Козлова сыграет с француженкой Кристиной Младенович.
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