Надаль обыграл Штруффа и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером на турнире в Барселоне, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты.
За это время испанец совершил три эйса и реализовал три брейк-пойнта из семи. Штруфф девять раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок.
В полуфинале турнира Надаль сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) – Гидо Пелья (Аргентина).
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