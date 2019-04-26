Надаль обыграл Штруффа и вышел в полуфинал турнира в Барселоне - Советский спорт
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26 апреля 2019 19:49ТеннисСметанникова Дарья

Надаль обыграл Штруффа и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Испанец одержал победу в четвертьфинале грунтового турнира в Барселоне (Испания).

Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером на турнире в Барселоне, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты.

За это время испанец совершил три эйса и реализовал три брейк-пойнта из семи. Штруфф девять раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок.

В полуфинале турнира Надаль сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) – Гидо Пелья (Аргентина).

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