Врачи запретили Плишковой выступать на турнире в Праге Чешка пропустит домашний турнир.

Каролина Плишкова сообщила, что отказалась от участия в турнире в Праге по состоянию здоровья.

«Я хотела выступить на турнире и порадовать болельщиков в Праге, я сделала все возможное, чтобы сыграть здесь, но врачи сказали «нет», - сказала Плишкова, которую цитирует пресс-служба турнира.

По информации СМИ, пятая ракетка мира не сыграет в Праге из-за вирусного заболевания. Место Плишковой займет ее соотечественница Барбора Стрыцова.