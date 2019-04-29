Врачи запретили Плишковой выступать на турнире в Праге - Советский спорт
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29 апреля 2019 17:46ТеннисСметанникова Дарья

Врачи запретили Плишковой выступать на турнире в Праге

Чешка пропустит домашний турнир.

Каролина Плишкова сообщила, что отказалась от участия в турнире в Праге по состоянию здоровья.

«Я хотела выступить на турнире и порадовать болельщиков в Праге, я сделала все возможное, чтобы сыграть здесь, но врачи сказали «нет», - сказала Плишкова, которую цитирует пресс-служба турнира.

По информации СМИ, пятая ракетка мира не сыграет в Праге из-за вирусного заболевания. Место Плишковой займет ее соотечественница Барбора Стрыцова.

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