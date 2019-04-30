Гаспарян выбыла из розыгрыша турнира в Праге в первом круге Российская теннисистка завершила выступление на турнире категории International в Праге.

В первом круге Маргарита Гаспарян проиграла китайской теннисистке Ван Цян со счетом 3:6, 6:3, 2:6. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

За это время россиянка допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 15. Ее соперница семь раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейков из 13.

Ван Цян во втором круге турнира в Праге сыграет с победительницей пары Мэнди Минелла (Люксембург) — Ясмине Паолини (Италия).