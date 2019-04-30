Потапова обыграла Севастову на старте турнире в Праге - Советский спорт
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30 апреля 2019 17:42ТеннисСметанникова Дарья

Потапова обыграла Севастову на старте турнире в Праге

Российская теннисистка продолжает участие на турнире в Праге (Чехия).

Анастасия Потапова в первом круге турнира одержала волевую победу над латвийкой Анастасией Севастовой со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 42 минуты.

За это время 18-летняя россиянка допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Севастова один раз подала навылет, допустила три ошибки на подаче и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Праге Потапова сыграет с победительницей матча Наталья Вихлянцева (Россия) – Кристина Плишкова (Чехия).

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