Кузнецова обыграла Бузарнеску и вышла во второй круг турнира в Праге

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Кузнецова один раз подала на вылет, реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати и совершила две двойные ошибки. На счету ее соперницы один эйс, один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также допустила три двойных ошибки.
Добавим, что втором круге Кузнецова сыграет с Жиль Тайкманн из Швейцарии, которая обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:3, 6:4.
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