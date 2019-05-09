Стивенс обыграла Мартич и вышла в полуфинал турнира в Мадриде Американка Слоан Стивенс обыграла хорватку Петру Мартич и вышла в полуфинал турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 21 минута, завершилась со счетом 6:4, 6:3. За время матча Стивенс дважды подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Ее соперница записала на свой счет один эйс, один реализованный брейк-пойнт из трех, а также допустила три двойных ошибки.

Добавим, что соперницей американской теннисистки в следующем матче будет победительница встречи чешки Петры Квитовой и представительницы Нидерландов Кики Бертенс.