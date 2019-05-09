Надаль обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде - Советский спорт
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09 мая 2019 22:56Теннис

Надаль обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4. За время матча Надаль шесть раз подал на вылет и реализовал два брейк-пойнта из четырех. На счету Тиафо один эйс, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что в четвертьфинале испанец сразится с представителем Швейцарии Станисласом Вавринкой.

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