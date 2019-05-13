Бертенс стала четвертой в чемпионской гонке WTA, Касаткина покинула топ-100 Лучшей из российских теннисисток остается Павлюченкова.

Победительница турнира WTA в Мадриде Кики Бертенс из Голландии поднялась на четвертое место в чемпионской гонке.

Свое положение в первой десятке также улучшила Симона Халеп из Румынии, дошедшая в Испании до финала. Теперь она занимает седьмое место.

Лучшей из российских теннисисток остается Анастасия Павлюченкова, опустившаяся на 24-е место. А Дарья Касаткина покинула топ-100.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 13 мая 2019 года

1. (1) Петра Квитова (Чехия) – 3420 очков

2. (2) Наоми Осака (Япония) – 2771

3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 2371

4. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 2361

5. (5) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2229

6. (4) Эшли Барти (Австралия) – 2070

7. (10) Симона Халеп (Румыния) – 1896

8. (6) Бьянка Андрееску (Канада) – 1757

9. (7) Анжелик Кербер (Германия) – 1620

10. (8) Элина Свитолина (Украина) – 1376

11. (11) Анетт Контавейт (Эстония) – 1106

12. (13) Даниэль Коллинс (США) – 1103

13. (12) Су-Вэй Се (Тайвань) – 1051

14. (14) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 975

15. (18) Донна Векич (Хорватия) – 966

16. (15) Элиза Мертенс (Бельгия) – 904

17. (16) Арина Соболенко (Белоруссия) – 896

18. (39) Слоан Стивенс (США) – 891

19. (17) Маркета Вондроушова (Чехия) – 860

20. (24) Петра Мартич (Хорватия) – 857…

24. (21) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 707…

41. (36) Екатерина Александрова (Россия) – 540…

44. (40) Вероника Кудерметова (Россия) – 498…

51. (47) Виталия Дьяченко (Россия) – 444…

54. (56) Вера Звонарева (Россия) – 424…

75. (63) Мария Шарапова (Россия) – 355…

83. (83) Маргарита Гаспарян (Россия) – 333

84. (73) Наталья Вихлянцева (Россия) – 323…

90. (86) Анна Блинкова (Россия) – 300…

96. (92) Евгения Родина (Россия) – 276…

101. (97) Дарья Касаткина (Россия) – 267