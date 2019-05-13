Бертенс стала четвертой в чемпионской гонке WTA, Касаткина покинула топ-100 - Советский спорт
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13 мая 2019 10:46ТеннисЛипкин Антон

Бертенс стала четвертой в чемпионской гонке WTA, Касаткина покинула топ-100

Лучшей из российских теннисисток остается Павлюченкова.

Победительница турнира WTA в Мадриде Кики Бертенс из Голландии поднялась на четвертое место в чемпионской гонке.

Свое положение в первой десятке также улучшила Симона Халеп из Румынии, дошедшая в Испании до финала. Теперь она занимает седьмое место.

Лучшей из российских теннисисток остается Анастасия Павлюченкова, опустившаяся на 24-е место. А Дарья Касаткина покинула топ-100.

Чемпионская гонка WTA
Положение на 13 мая 2019 года

1. (1) Петра Квитова (Чехия) – 3420 очков
2. (2) Наоми Осака (Япония) – 2771
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 2371
4. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 2361
5. (5) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2229
6. (4) Эшли Барти (Австралия) – 2070
7. (10) Симона Халеп (Румыния) – 1896
8. (6) Бьянка Андрееску (Канада) – 1757
9. (7) Анжелик Кербер (Германия) – 1620
10. (8) Элина Свитолина (Украина) – 1376
11. (11) Анетт Контавейт (Эстония) – 1106
12. (13) Даниэль Коллинс (США) – 1103
13. (12) Су-Вэй Се (Тайвань) – 1051
14. (14) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 975
15. (18) Донна Векич (Хорватия) – 966
16. (15) Элиза Мертенс (Бельгия) – 904
17. (16) Арина Соболенко (Белоруссия) – 896
18. (39) Слоан Стивенс (США) – 891
19. (17) Маркета Вондроушова (Чехия) – 860
20. (24) Петра Мартич (Хорватия) – 857…
24. (21) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 707…
41. (36) Екатерина Александрова (Россия) – 540…
44. (40) Вероника Кудерметова (Россия) – 498…
51. (47) Виталия Дьяченко (Россия) – 444…
54. (56) Вера Звонарева (Россия) – 424…
75. (63) Мария Шарапова (Россия) – 355…
83. (83) Маргарита Гаспарян (Россия) – 333
84. (73) Наталья Вихлянцева (Россия) – 323…
90. (86) Анна Блинкова (Россия) – 300…
96. (92) Евгения Родина (Россия) – 276…
101. (97) Дарья Касаткина (Россия) – 267

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