Светлана Кузнецова: Уже завтра лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге - Советский спорт
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17 мая 2019 22:41Теннис

Светлана Кузнецова: Уже завтра лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что сыграет на турнире в Нюрнберге.

«Не перестаю удивляться, какая же жизнь интересная штука. Решив вернуться после паузы (причиной которой послужила травма), первое что пообещала себе: не буду спешить и гнаться за рейтингом, турнирами, не буду играть с травмами... После трех турниров подряд чувствовала, что мне еще много над чем нужно поработать. Но!..

С каждым турниром я чувствую, что играть получается все лучше и лучше... Что есть время спокойно залечить накопившиеся болячки (которые вполне закономерны, когда тебе уже не 20 лет), потренироваться и подготовиться к «Ролан Гаррос».

Есть время побыть дома и собравшись с силами отправится в Париж. Однако, не тут то было. Жажда роста и прогресса дала о себе знать, и, взвесив все за и против, я согласилась с предложением тренера. И вот уже завтра лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге (впервый раз). Вот такие мысли в слух для вас, мои друзья», - написала Кузнецова в своем Instagram.

Добавим, что турнир, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов, пройдет с 19 по 25 мая.

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Не перестаю удивляться , какая же жизнь интересная штука. После паузы (которой послужила Травма) решив возвращаться , первое что пообещала себе: что не буду спешить и гнаться за рейтингом , турнирами, не буду играть с травмами .. После трёх турниров подряд, чувствовала что ещё есть много над чем работать , но ! С каждым турниром я чувствую что игра получается все лучше и лучше .. Что есть время ,чтоб спокойно залечить накопившиеся болячки (что вполне нормально когда тебе уже не 20 лет))) ,чтоб потренироваться и подготовиться к Роланд Гаррос Побыть дома и со всеми силами отправится в Париж))) Но конечно же .. не тут то было.. Жажда роста и прогресса дала о себе знать ,взвесив все за и против согласилась с предложением тренера и вот , уже завтра лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге первый раз ) Вот такие мысли в слух для вас мои друзья 🤗 // Life is an interesting thing. After a break from competition(which was caused by an injury )I ve decided to come back , with one condition : that I would not be in a hurry to chase points , tournaments, play with injuries .. After three tournaments in a row, I felt that there was still a lot to work on, but! With each tournament I felt that the game is getting better and better .. And that now there is time to calmly heal the accumulated sores (which is quite normal when you are no longer 20 years old))), to train ,rest my head at home and prepare for Roland Garros But of course, it wast meant to happen) After weighing all the pros and cons agreed with the coach’s proposal and tomorrow I’m flying to Germany to play at the tournament in Nurnberg for the first time) And I’m happy with this decision and what’s more important motivated )) These are my thoughts for my friends 🤗

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27)

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