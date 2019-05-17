Светлана Кузнецова: Уже завтра лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что сыграет на турнире в Нюрнберге.

«Не перестаю удивляться, какая же жизнь интересная штука. Решив вернуться после паузы (причиной которой послужила травма), первое что пообещала себе: не буду спешить и гнаться за рейтингом, турнирами, не буду играть с травмами... После трех турниров подряд чувствовала, что мне еще много над чем нужно поработать. Но!..

С каждым турниром я чувствую, что играть получается все лучше и лучше... Что есть время спокойно залечить накопившиеся болячки (которые вполне закономерны, когда тебе уже не 20 лет), потренироваться и подготовиться к «Ролан Гаррос».

Есть время побыть дома и собравшись с силами отправится в Париж. Однако, не тут то было. Жажда роста и прогресса дала о себе знать, и, взвесив все за и против, я согласилась с предложением тренера. И вот уже завтра лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге (впервый раз). Вот такие мысли в слух для вас, мои друзья», - написала Кузнецова в своем Instagram.

Добавим, что турнир, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов, пройдет с 19 по 25 мая.