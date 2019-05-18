Кузнецова сыграет на турнире в Нюрнберге Светлана Кузнецова рассказала, что впервые в карьере выступит на турнире в Нюрнберге, который стартует 19 мая.

«Не перестаю удивляться, какая же жизнь интересная штука. Решив возвращаться после паузы (которой послужила травма), первое, что пообещала себе: не буду спешить и гнаться за рейтингом, турнирами, не буду играть с травмами.

После трех турниров подряд чувствовала, что еще есть много над чем работать, но! С каждым турниром я чувствую, что игра получается все лучше и лучше, что есть время, чтоб спокойно залечить накопившиеся болячки (что вполне нормально, когда тебе уже не 20 лет), чтоб потренироваться и подготовиться к «Ролан Гаррос», побыть дома и со всеми силами отправиться в Париж.

Но, конечно же, не тут-то было. Жажда роста и прогресса дала о себе знать, взвесив все за и против, согласилась с предложением тренера и вот, уже завтра лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге первый раз», – написала Кузнецова в своем инстаграме.