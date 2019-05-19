Каролина Плишкова выиграла турнир в Риме Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей грунтового турнира WTA в Риме.

В финале 19 мая Плишкова в двух сетах переиграла британку Джоанну Конту - 6:3, 6:4.

Для чешской теннисистки это 13-й выигранный титул за карьеру на турнирах WTA. Отметим, что на следующей неделе Плишкова станет второй ракеткой мира: она обойдет румынку Симону Халеп.

Напомним, в финале мужской сетки турнира в Риме сразятся Новак Джокович и Рафаэль Надаль.