Каролина Плишкова выиграла турнир в Риме

В финале 19 мая Плишкова в двух сетах переиграла британку Джоанну Конту - 6:3, 6:4.
Для чешской теннисистки это 13-й выигранный титул за карьеру на турнирах WTA. Отметим, что на следующей неделе Плишкова станет второй ракеткой мира: она обойдет румынку Симону Халеп.
Напомним, в финале мужской сетки турнира в Риме сразятся Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
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