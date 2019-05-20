Донской проиграл в квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянин Евгений Донской уступил американцу Бьорну Фратанджело в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции
Донской выиграл первый сет, но уступил в третьем на тай-бреке — 6:3, 4:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался два часа 12 минут.
Ранее на том же 15-м корте Алексей Ватутин оказался сильнее австрийца Геральда Мельцера – 2:6, 6:1, 7:5.
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