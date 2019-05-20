Донской проиграл в квалификации «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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20 мая 2019 20:56ТеннисКоноплев Александр

Донской проиграл в квалификации «Ролан Гаррос»

Борьбу продолжит только один россиянин.

Россиянин Евгений Донской уступил американцу Бьорну Фратанджело в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции

Донской выиграл первый сет, но уступил в третьем на тай-бреке — 6:3, 4:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался два часа 12 минут.

Ранее на том же 15-м корте Алексей Ватутин оказался сильнее австрийца Геральда Мельцера – 2:6, 6:1, 7:5.

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