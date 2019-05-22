Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге - Советский спорт
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22 мая 2019 13:00ТеннисСметанникова Дарья

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге

Во втором круге россиянка обыграла соотечественницу Екатерину Александрову.

Вероника Кудерметова одержала победу над Александровой (6:0, 6:4) и вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия). Теннисистки провели на корте 52 минуты.

В активе Кудерметовой семь эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Александрова допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк из одного.

В четвертьфинале турнира в Нюрнберге Кудерметова сыграет либо с Тамарой Зиданшек из Словакии, либо с победительницей пары Сабина Лисицки (Германия) — Айла Томлянович (Австралия).

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