Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге

Вероника Кудерметова одержала победу над Александровой (6:0, 6:4) и вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия). Теннисистки провели на корте 52 минуты.
В активе Кудерметовой семь эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Александрова допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк из одного.
В четвертьфинале турнира в Нюрнберге Кудерметова сыграет либо с Тамарой Зиданшек из Словакии, либо с победительницей пары Сабина Лисицки (Германия) — Айла Томлянович (Австралия).
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