Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге Во втором круге россиянка обыграла соотечественницу Екатерину Александрову.

Вероника Кудерметова одержала победу над Александровой (6:0, 6:4) и вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия). Теннисистки провели на корте 52 минуты.

В активе Кудерметовой семь эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Александрова допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк из одного.

В четвертьфинале турнира в Нюрнберге Кудерметова сыграет либо с Тамарой Зиданшек из Словакии, либо с победительницей пары Сабина Лисицки (Германия) — Айла Томлянович (Австралия).