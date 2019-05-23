Дьяченко в первом круге «Ролан Гаррос» сыграет с Сереной Уильямс, Потапова – с Кербер - Советский спорт
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23 мая 2019 21:33ТеннисСметанникова Дарья

Дьяченко в первом круге «Ролан Гаррос» сыграет с Сереной Уильямс, Потапова – с Кербер

В Париже состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу «Ролан Гаррос». Виталия Дьяченко на старте турнира сыграет с американкой Сереной Уильямс, Анастасия Потапова встретится с немкой Анжеликой Кербер. Вероника Кудерметова проведет матч с датчанкой Каролиной Возняцки, а Анастасия Павлюченкова сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга.

Светлана Кузнецова, Вера Звонарева и Дарья Касаткина узнают своих соперниц по итогам квалификации.

Первая ракетка мира Наоми Осака из Японии сыграет с Анной Шмидловой из Словакии. Румынская теннисистка Симона Халеп встретится с австралийкой Айлой Томлянович. Каролина Плишкова проведет матч с латвийкой Еленой Остапенко.

Основная сетка «Ролан Гаррос» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.

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