Дьяченко в первом круге «Ролан Гаррос» сыграет с Сереной Уильямс, Потапова – с Кербер

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу «Ролан Гаррос». Виталия Дьяченко на старте турнира сыграет с американкой Сереной Уильямс, Анастасия Потапова встретится с немкой Анжеликой Кербер. Вероника Кудерметова проведет матч с датчанкой Каролиной Возняцки, а Анастасия Павлюченкова сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга.
Светлана Кузнецова, Вера Звонарева и Дарья Касаткина узнают своих соперниц по итогам квалификации.
Первая ракетка мира Наоми Осака из Японии сыграет с Анной Шмидловой из Словакии. Румынская теннисистка Симона Халеп встретится с австралийкой Айлой Томлянович. Каролина Плишкова проведет матч с латвийкой Еленой Остапенко.
Основная сетка «Ролан Гаррос» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.
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