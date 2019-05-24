Уильямс заметили в Париже в инвалидной коляске, а на следующий день она тренировалась Американка готовится к Roland Garros.

115-я ракетка мира Исалин Бонавентюр, которая не смогла пробиться в основную сетку турнира серии «Большого шлема» Roland Garros, опубликовала в твиттере фотографию американки Серены Уильямс.

На ней 37-летняя американка находится в парижском Диснейленде, при этом она сидит в инвалидной коляске, а на руках держит дочь Алексис Олимпию.

Причина, по которой Уильямс, передвигалась в Диснейленде в инвалидной коляске, так и осталась неизвестной. Уже на следующий день бывшая первая ракетка мира провела тренировку на корте Филиппа Шатрие.

Добавим, что в первом круге Roland Garros Уильямс сыграет с Виталией Дьяченко из России.