Уильямс заметили в Париже в инвалидной коляске, а на следующий день она тренировалась

115-я ракетка мира Исалин Бонавентюр, которая не смогла пробиться в основную сетку турнира серии «Большого шлема» Roland Garros, опубликовала в твиттере фотографию американки Серены Уильямс.
На ней 37-летняя американка находится в парижском Диснейленде, при этом она сидит в инвалидной коляске, а на руках держит дочь Алексис Олимпию.
Причина, по которой Уильямс, передвигалась в Диснейленде в инвалидной коляске, так и осталась неизвестной. Уже на следующий день бывшая первая ракетка мира провела тренировку на корте Филиппа Шатрие.
Добавим, что в первом круге Roland Garros Уильямс сыграет с Виталией Дьяченко из России.
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