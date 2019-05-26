Потапова обыграла Кербер в первом круге «Ролан Гаррос» Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции-2019.

Сегодня Потапова со счетом 6:2, 6:2 обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии, которая была посеяна на турнире под пятым номером.

Отметим, что Кербер пропустила последние недели в WTA-туре из-за травмы ноги, что не позволило ей провести намеченную подготовку к турниру.

Во втором круге Потапова сразится с победительницей матча Маркета Вондроушева (Чехия) - В.Яфань (Китай).