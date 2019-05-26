Потапова обыграла Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»

Сегодня Потапова со счетом 6:2, 6:2 обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии, которая была посеяна на турнире под пятым номером.
Отметим, что Кербер пропустила последние недели в WTA-туре из-за травмы ноги, что не позволило ей провести намеченную подготовку к турниру.
Во втором круге Потапова сразится с победительницей матча Маркета Вондроушева (Чехия) - В.Яфань (Китай).
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