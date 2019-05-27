Анастасия Потапова: Мой телефон разрывается от поздравлений - Советский спорт
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27 мая 2019 07:15ТеннисЛипкин Антон

Анастасия Потапова: Мой телефон разрывается от поздравлений

Российская теннисистка победила Кербер в первом круге «Ролан Гаррос».

81-я ракетка мира Анастасия Потапова прокомментировала победу над пятым номером мирового рейтинга Анжелик Кербер из Германии (6:4, 6:2) в первом круге второго в году турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«Мой телефон сейчас разрывается, – приводит слова 18-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Мне приятно получать поздравления от замечательных людей. Я по-настоящему ценю это.

Я старалась сосредоточиться на себе: на том, как я играю, как передвигаюсь. Я пыталась не думать много о Кербер о том, на каком мы корте, какой сейчас раунд. Я здесь для того, чтобы показать свой лучший теннис, что я и сделала.

Я очень ждала этого матча, потому что мне нравится игра Кербер. Она один из моих кумиров. В юности я смотрела за тем, как она играет. И когда выходишь на корт против кумиров детства, просто должен показать все, что умеешь».

Во втором круге соперницей Потаповой станет Маркета Вондроушова из Чехии, занимающая 38-е место в рейтинге WTA.

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