Хачанов поднялся на рекордное для себя 11-е место в рейтинге ATP - Советский спорт
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27 мая 2019 11:22ТеннисЛипкин Антон

Хачанов поднялся на рекордное для себя 11-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист обошел итальянца Фоньини.

Первая ракетка России Карен Хачанов переместился на 11-е место в рейтинге ATP.

23-летний теннисист, не выступавший на прошлой неделе, обошел итальянца Фабио Фоньини, который потерял рейтинговые очки. Отметим, что это лучший результат Хачанова в карьере. Ранее он был 11-м в рейтинге в ноябре прошлого года.

В первой двадцатке также улучшил свою позицию Николоз Басилашвили из Грузии, дошедший до полуфинала турнира в Лионе. Теперь он занимает 16-е место.

Рейтинг ATP
Положение на 27 мая 2019 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12355 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 5950
4. (4) Доминик Тим (Австрия) – 4685
5. (5) Александр Зверев (Германия) – 4360
6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 4080
7. (7) Кеи Нисикори (Япония) – 3860
8. (8) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3745
9. (9) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3235
10. (10) Джон Изнер (США) – 2895
11. (12) Карен Хачанов (Россия) – 2800
12. (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2785
13. (13) Марин Чилич (Хорватия) – 2710
14. (14) Даниил Медведев (Россия) – 2625
15. (15) Борна Чорич (Хорватия) – 2525
16. (18) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1970
17. (16) Гаэль Монфис (Франция) – 1965
18. (17) Милош Раонич (Канада) – 1960
19. (19) Марко Чеккинато (Италия) – 1840
20. (20) Диего Шварцман (Аргентина) – 1755…
77. (76) Андрей Рублев (Россия) – 696

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