Петра Квитова снялась с «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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27 мая 2019 12:18ТеннисСметанникова Дарья

Петра Квитова снялась с «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира не примет участия в Открытом чемпионате Франции.

Чешская теннисистка Петра Квитова в своем твиттере сообщила, что снялась с «Ролан Гаррос».

«Сообщу вам неприятные новости этим утром. Я снимаюсь с «Ролан Гаррос». Уже несколько недель меня беспокоит боль в левом предплечье. Вчера обследование выявило надрыв мышцы второй степени. Ситуация только усугубилась, если бы я сыграла сегодня», - написала Квитова.

В первом круге «Ролан Гаррос» Квитова должна была сыграть с румынской теннисисткой Сораной-Михаэлой Кырстя. Место чешки займет лаки-лузер квалификации Кайе Юван из Словении.

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