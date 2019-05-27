Петра Квитова снялась с «Ролан Гаррос» Шестая ракетка мира не примет участия в Открытом чемпионате Франции.

Чешская теннисистка Петра Квитова в своем твиттере сообщила, что снялась с «Ролан Гаррос».

«Сообщу вам неприятные новости этим утром. Я снимаюсь с «Ролан Гаррос». Уже несколько недель меня беспокоит боль в левом предплечье. Вчера обследование выявило надрыв мышцы второй степени. Ситуация только усугубилась, если бы я сыграла сегодня», - написала Квитова.

В первом круге «Ролан Гаррос» Квитова должна была сыграть с румынской теннисисткой Сораной-Михаэлой Кырстя. Место чешки займет лаки-лузер квалификации Кайе Юван из Словении.