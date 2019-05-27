Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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27 мая 2019 14:15ТеннисСметанникова Дарья

Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка продолжает участие в Открытом чемпионате Франции.

Вероника Кудерметова в первом круге обыграла датскую теннисистку Каролин Возняцки со счетом 0:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

Россиянка за это время два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Датчанка, занимающая 13-е место в рейтинге, совершила три эйса, одну двойную ошибку и реализовала пять брейков из 13.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Кудерметова сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) – Одри Альби (Франция).

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