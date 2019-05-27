Ватутин проиграл Муте в первом круге «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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27 мая 2019 14:32ТеннисСметанникова Дарья

Ватутин проиграл Муте в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист завершил выступление в Открытом чемпионате Франции.

Алексей Ватутин в первом круге проиграл французу Корентену Муте со счетом 4:6, 6:7 (6:8), 4:6. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

За это время россиянин совершил один эйс, три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Француз трижды подал навылет, два раза ошибся на подаче и реализовал восемь брейков из 12.

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