Ватутин проиграл Муте в первом круге «Ролан Гаррос»

Алексей Ватутин в первом круге проиграл французу Корентену Муте со счетом 4:6, 6:7 (6:8), 4:6. Матч продолжался 2 часа 19 минут.
За это время россиянин совершил один эйс, три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Француз трижды подал навылет, два раза ошибся на подаче и реализовал восемь брейков из 12.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Муте сыграет с победителем аргентинской пары Гидо Андреосси – Гидо Пелья.
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