Кудерметова – после матча с Возняцки: Это большая победа для меня

Вероника Кудерметова в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 0:6, 6:3, 6:3.
«Это большая победа для меня. Мне было очень интересно играть на этой площадке, на большом стадионе и в этом матче. Я очень взволнована.
Я немного нервничала, когда начала матч, но потом я пыталась играть в свой теннис. Немного агрессивнее, и я думаю, что сегодня отлично справилась», - цитирует Кудерметову WTA.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Кудерметова сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) – Одри Альби (Франция).
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