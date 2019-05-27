Кудерметова – после матча с Возняцки: Это большая победа для меня Российская теннисистка вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

Вероника Кудерметова в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 0:6, 6:3, 6:3.

«Это большая победа для меня. Мне было очень интересно играть на этой площадке, на большом стадионе и в этом матче. Я очень взволнована.

Я немного нервничала, когда начала матч, но потом я пыталась играть в свой теннис. Немного агрессивнее, и я думаю, что сегодня отлично справилась», - цитирует Кудерметову WTA.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Кудерметова сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) – Одри Альби (Франция).