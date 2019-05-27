Самсонова проиграла Векич в первом круге «Ролан Гаррос»

Людмила Самсонова в первом круге «Ролан Гаррос» проиграла французской теннисистке Донне Векич со счетом 2:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 13 минут.
На счету 20-летней россиянки один эйс и две двойные ошибки. У ее соперницы четыре подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Векич сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Ребекка Петерсон (Швеция).
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