Александрова обыграла Бузэрнеску на «Ролан Гаррос»

Россиянка Екатерина Александрова обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:4.
У россиянки два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. У румынки одна подача навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейка из пяти.
Во втором круге Александрова сыграет с победительницей пары Барбора Стрыцова – Саманта Стосур.
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