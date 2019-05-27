Александрова обыграла Бузэрнеску на «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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27 мая 2019 19:41ТеннисКоноплев Александр

Александрова обыграла Бузэрнеску на «Ролан Гаррос»

Матч продолжался один час 25 минут.

Россиянка Екатерина Александрова обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:4.

У россиянки два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. У румынки одна подача навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейка из пяти.

Во втором круге Александрова сыграет с победительницей пары Барбора Стрыцова – Саманта Стосур.

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