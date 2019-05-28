Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Паолини - Советский спорт
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28 мая 2019 13:23ТеннисСметанникова Дарья

Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Паолини

Российская теннисистка без проблем преодолела барьер первого круга Открытого чемпионата Франции.

Дарья Касаткина в первом круге обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 12 минут.

На счету россиянки один эйс, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17. У ее соперницы одна подача навылет, две ошибки на подаче и два брейка из пяти.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Касаткина сыграет с победительницей матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).

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