Дель Потро вышел во второй круг «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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28 мая 2019 15:21ТеннисСпирин Дмитрий

Дель Потро вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

В первом круге Дель Потро, посеянный на турнире под восьмым номером, обыграл чилийца Николаса Джарри в четырех сетах - 3:6, 6:2, 6:1, 6:4.

Во втором раунде Хуан Мартин сразится с победителем встречи Й.Нисиока (Япония) - М.Макдональд (США).

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