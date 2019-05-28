Дель Потро вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

В первом круге Дель Потро, посеянный на турнире под восьмым номером, обыграл чилийца Николаса Джарри в четырех сетах - 3:6, 6:2, 6:1, 6:4.
Во втором раунде Хуан Мартин сразится с победителем встречи Й.Нисиока (Япония) - М.Макдональд (США).
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