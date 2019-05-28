Родина проиграла Киз в первом круге «Ролан Гаррос»

Киз одержала победу со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался всего 56 минут.
За выход в третий круг американка сыграет с австралийкой Присциллой Хон.
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