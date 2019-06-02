Вондроушова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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02 июня 2019 13:09ТеннисСпирин Дмитрий

Вондроушова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

20-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала первой четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции.

Сегодня Вондроушова в двух сетах переиграла 12-ю ракетку мира Анастасию Севастову из Латвии - 6:2, 6:0.

За выход в полуфинал Маркета сразится с победительницей встречи Кайя Канепи (Эстония) - Петра Мартич (Хорватия).

Отметим, что Вондроушова впервые в карьере достигла четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

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