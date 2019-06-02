Вондроушова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня Вондроушова в двух сетах переиграла 12-ю ракетку мира Анастасию Севастову из Латвии - 6:2, 6:0.
За выход в полуфинал Маркета сразится с победительницей встречи Кайя Канепи (Эстония) - Петра Мартич (Хорватия).
Отметим, что Вондроушова впервые в карьере достигла четвертьфинала на турнире «Большого шлема».
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