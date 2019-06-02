Мартич обыграла Канепи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4. За время матча Мартич один раз подала навылет, реализовала семь брейко-пойнтов из 14, а также совершила восемь двойных ошибок. На счету ее соперницы два эйса, шесть реализованных брейк-койнтов из 12 и пять двойных ошибок.
Добавим, что следующей соперницей Мартич станет чешская теннисистка Маркета Вондроушова.
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