Мартич обыграла Канепи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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02 июня 2019 14:51Теннис

Мартич обыграла Канепи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Хорватская теннисистка Петра Мартич победила эстонку Кайю Канепи в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4. За время матча Мартич один раз подала навылет, реализовала семь брейко-пойнтов из 14, а также совершила восемь двойных ошибок. На счету ее соперницы два эйса, шесть реализованных брейк-койнтов из 12 и пять двойных ошибок.

Добавим, что следующей соперницей Мартич станет чешская теннисистка Маркета Вондроушова.

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