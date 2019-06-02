Конта переиграла Векич и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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02 июня 2019 15:16Теннис

Конта переиграла Векич и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Британская теннисистка Джоанна Конта обыграла хорватку Донну Векич в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча длилась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4. За время матча Контасемь раз подала навылет, реализовала пять из восьми брейк-пойнтов, а также допустила три двойные ошибки. На счету ее соперницы один эйс, два реализованный брейк-пойнта из девяти, а также две двойные ошибки.

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