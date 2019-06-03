Анисимова обыграла Большову-Задойнову и встретится с Халеп

Американка Аманда Анисимова обыграла испанку Аленой Большову-Задойнову – 6:3, 6:0, и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Отметим, что у Анисимовой российские корни, а у Большовой-Задойновой – молдавские.
В следующем раунде Анисимова сыграет с румынкой Симоной Халеп. Матч состоится 5 июня.
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