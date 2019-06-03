Анисимова обыграла Большову-Задойнову и встретится с Халеп

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

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Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорблений Правда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?

Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этом Слепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.

«Ак Барс» и «Магнитка» усилились россиянами из НХЛ. Кто вернулся из Америки в КХЛ Игорь Ожиганов и Егор Яковлев переехали в Россию, а «Сибирь» подписала бывшего вратаря «Витязя».

«Ваню волнуют только деньги». Интервью-триллер Катерины Новосельцевой На днях гостем редакции «Советского спорта» стала супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева – Катерина Кейру. Больше двух часов она рассказывала, а мы слушали, как ее муж губил свою карьеру, бросил ее с будущим ребенком, вывел все общие деньги на чужие счета и болел против сборной России на домашнем ЧМ.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

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«Неймара развели на изнасилование? Скоро то же самое будет в России!» Мы спроецировали разгоревшийся вокруг бразильской звезды «ПСЖ» Неймара секс-скандал на российскую действительность.

Роман Зобнин: Как освоился на поле с Бариновым? Он выжигал, я наблюдал Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о контрольном матче с «Чертаново», который сегодня прошел в Новогорске.

Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММА Россиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.

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