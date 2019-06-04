Карен Хачанов: Ради таких моментов я и работаю

11-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал победу над Хуаном Мартином Дель Потро из Аргентины (7:5, 6:3, 3:6, 6:3) в четвертом круге «Ролан Гаррос» в Париже и выход в ¼ финала турнира «Большого шлема».
«Ради этого я и работаю – чтобы пережить такие моменты, как этот, – приводит слова 23-летнего российского теннисиста официальный сайт ATP. – Когда выигрываешь такие матчи, просто счастлив. Ты счастлив за все усилия, приложенные раньше, за все матчи, которые ты сыграл. Ты просто благодарен команде и семье».
Отметим, что Хачанов впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема», где его соперником станет четвертый номер мирового рейтинга Доминик Тим из Австрии.
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