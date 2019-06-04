Вондроушова обыграла Мартич и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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04 июня 2019 22:54ТеннисГичунцев Артур

Вондроушова обыграла Мартич и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Турнир проходит в Париже.

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции, победив Петру Мартич из Хорватии.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 7:5, а ее продолжительность составила два часа.

На счету чешки два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. У хорватки – одна подача навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из 12.

В следующем матче 19-летняя Вондроушова встретится с британской теннисисткой Йоханной Контой.

Добавим, что действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп.

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