Петра Мартич: Вондроушова напоминает мне Халеп, ее ноги невероятные 19-летняя чешская теннисистка вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

31-я ракетка мира Петра Мартич после поражения от Маркеты Вондроушовой (6:7 (1:7), 5:7) из Чехии в ¼ финала турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже высказалась о сильных сторонах в игре соперницы.

«Мне кажется, по движению она лучшая в туре, – приводит WTA Insider слова 28-летней хорватской теннисистки. – Ее ноги невероятные. Своей игрой она напоминает мне (Симону) Халеп. Только крутит мяч больше, чем она. Но в остальном – не проигрывает легких розыгрышей, невероятные чувства мяча и движение».

Отметим, что 19-летняя Вондроушова впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». Ее соперницей станет Джоанна Конта из Великобритании.