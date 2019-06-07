Сегодня на «Ролан Гаррос» сыграют Надаль и Федерер

В пятницу на втором в году турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже состоятся полуфиналы.
У женщин в 12:00 (мск) начнут играть Эшли Барти (Австралия) и Аманда Анисимова (США), а также Джоанна Конта (Великобритания) и Маркета Вондроушова (Чехия).
Главный матч дня в 13:50 начнется в мужском одиночном разряде. В 39-й раз на корт друг против друга выйдут Рафаэль Надаль (Испания) и Роджер Федерер (Швейцария). Счет личных встреч – 23:15 в пользу испанца. Еще один финалист определится в матче Новака Джоковича (Сербия) и Доминика Тима (Австрия). Эта игра запланирована на 15:50 (мск).
Добавим, что женский финал пройдет в субботу, мужской – в воскресенье.
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