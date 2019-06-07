Вондроушова победила Конту и вышла в финал «Ролан Гаррос» 19-летняя чешская теннисистка сыграет в своем первом финале «Большого шлема».

38-я ракетка мира Маркета Вондроушова вышла в финал второго в году турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.

В полуфинале 19-летняя чешская теннисистка нанесла поражение Джоанне Конте из Великобритании, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге. За 1 час 45 минут Вондроушова оформила победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:2).

Отметим, что Вондроушова впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом был выход в четвертый круг прошлогоднего US Open.

Второй финалист определится в матче Эшли Барти (Австралия) – Аманда Анисимова (США).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

½ финала

Маркета Вондроушова (Чехия) – Джоанна Конта (Великобритания, 26) – 7:5, 7:6 (7:2)