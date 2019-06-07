Вондроушова победила Конту и вышла в финал «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира Маркета Вондроушова вышла в финал второго в году турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.
В полуфинале 19-летняя чешская теннисистка нанесла поражение Джоанне Конте из Великобритании, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге. За 1 час 45 минут Вондроушова оформила победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:2).
Отметим, что Вондроушова впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом был выход в четвертый круг прошлогоднего US Open.
Второй финалист определится в матче Эшли Барти (Австралия) – Аманда Анисимова (США).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
½ финала
Маркета Вондроушова (Чехия) – Джоанна Конта (Великобритания, 26) – 7:5, 7:6 (7:2)
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