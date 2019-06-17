Хачанов остался на десятом месте в рейтинге ATP

Первая ракетка России Карен Хачанов сохранил свое девятое место в рейтинге ATP, сообщает «Газета.Ru».
Более того, в первой двадцатке не произошло ни одного изменения. Таким образом, на 13-й позиции также остался Даниил Медведев.
Отметим, что победитель турнира ATP в Штутгарте Маттео Берреттини из Италии поднялся с 30-го на 22-е место.
Рейтинг ATP
Положение на 17 июня 2019 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12715 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6420
4. (4) Доминик Тим (Австрия) – 4685
5. (5) Александр Зверев (Германия) – 4360
6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 4215
7. (7) Кеи Нисикори (Япония) – 4040
8. (8) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3565
9. (9) Карен Хачанов (Россия) – 2980
10. (10) Фабио Фоньини (Италия) – 2785
11. (11) Джон Изнер (США) – 2715
12. (12) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2695
13. (13) Даниил Медведев (Россия) – 2625
14. (14) Борна Чорич (Хорватия) – 2615
15. (15) Марин Чилич (Хорватия) – 2395
16. (16) Гаэль Монфис (Франция) – 2055
17. (17) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1970
18. (18) Милош Раонич (Канада) – 1900
19. (19) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1715
20. (20) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1690…
22. (30) Маттео Берреттини (Италия) – 1505…
81. (81) Андрей Рублев (Россия) – 696
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