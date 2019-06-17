Александрова вошла в топ-50 рейтинга WTA - Советский спорт
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17 июня 2019 10:57ТеннисЛипкин Антон

Александрова вошла в топ-50 рейтинга WTA

Первой ракеткой Росси остается Дарья Касаткина, занимающая 29-е место.

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на два места в рейтинге WTA, благодаря чему вошла в топ-50, сообщает «Газета.Ru».

На прошлой неделе 24-летняя Александрова дошла до четвертьфинала турнира в Хертогенбоше.

Отметим, что в первой двадцатке рейтинга не произошло ни одного изменения.

Рейтинг WTA
Положение на 17 июня 2019 года

1. (1) Наоми Осака (Япония) – 6377 очков
2. (2) Эшли Барти (Австралия) – 6125
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 5685
4. (4) Кики Бертенс (Голландия) – 5425
5. (5) Петра Квитова (Чехия) – 4925
6. (6) Анжелик Кербер (Германия) – 4675
7. (7) Элина Свитолина (Украина) – 3967
8. (8) Симона Халеп (Румыния) – 3963
9. (9) Слоан Стивенс (США) – 3682
10. (10) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565
11. (11) Серена Уильямс (США) – 3411
12. (12) Анастасия Севастова (Латвия) – 3366
13. (13) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2953
14. (14) Каролин Возняцки (Дания) – 2833
15. (15) Ван Цян (Китая) – 2752
16. (16) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2746
17. (17) Мэдисон Киз (США) – 2615
18. (18) Джоанна Конта (Великобритания) – 2430
19. (19) Юлия Гергес (Германия) – 2400
20. (20) Анетт Контавейт (Эстония) – 2335…
29. (29) Дарья Касаткина (Россия) – 1790…
45. (46) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185…
50. (52) Екатерина Александрова (Россия) – 1143…
59. (60) Вероника Кудерметова (Россия) – 971…
62. (63) Маргарита Гаспарян (Россия) – 899…
73. (74) Анастасия Потапова (Россия) – 815…
76. (76) Евгения Родина (Россия) – 775…
79. (79) Вера Звонарева (Россия) – 769…
85. (86) Мария Шарапова (Россия) – 710
86. (83) Виталия Дьяченко (Россия) – 710…
92. (89) Анна Блинкова (Россия) – 694

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