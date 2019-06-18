Александрова уступила Мартич в первом круге турнира в Бирмингеме - Советский спорт
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18 июня 2019 15:22ТеннисСметанникова Дарья

Александрова уступила Мартич в первом круге турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире в Бирмингеме (Великобритания).

Екатерина Александрова проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 3:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

В активе россиянки шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. У ее соперницы четыре подачи навылет и одна двойная ошибка.

Во втором круге турнира в Бирмингеме Мартич сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

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