Александрова уступила Мартич в первом круге турнира в Бирмингеме

Екатерина Александрова проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 3:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
В активе россиянки шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. У ее соперницы четыре подачи навылет и одна двойная ошибка.
Во втором круге турнира в Бирмингеме Мартич сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.
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