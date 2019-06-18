Азаренко выбыла из розыгрыша турнира в Мальорке, проиграв Гарсии - Советский спорт
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18 июня 2019 17:57ТеннисСметанникова Дарья

Азаренко выбыла из розыгрыша турнира в Мальорке, проиграв Гарсии

Белорусская теннисистка завершила выступление на турнире категории International в Мальорке (Испания).

Виктория Азаренко в первом круге проиграла француженке Каролин Гарсии со счетом 6:1, 4:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.

В активе белоруски три эйса, девять двойных ошибок и шесть реализованных брек-пойнтов из 12. У Гарсии девять подач навылет, две ошибки на подаче и пять брейков из 11.

Во втором круге турнир в Мальорке Гарсия сыграет с победительницей пары Паула Бадоса-Хиберт (Испания) – Элисон Риске (США).

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