Азаренко выбыла из розыгрыша турнира в Мальорке, проиграв Гарсии Белорусская теннисистка завершила выступление на турнире категории International в Мальорке (Испания).

Виктория Азаренко в первом круге проиграла француженке Каролин Гарсии со счетом 6:1, 4:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.

В активе белоруски три эйса, девять двойных ошибок и шесть реализованных брек-пойнтов из 12. У Гарсии девять подач навылет, две ошибки на подаче и пять брейков из 11.

Во втором круге турнир в Мальорке Гарсия сыграет с победительницей пары Паула Бадоса-Хиберт (Испания) – Элисон Риске (США).