Азаренко выбыла из розыгрыша турнира в Мальорке, проиграв Гарсии

Виктория Азаренко в первом круге проиграла француженке Каролин Гарсии со счетом 6:1, 4:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.
В активе белоруски три эйса, девять двойных ошибок и шесть реализованных брек-пойнтов из 12. У Гарсии девять подач навылет, две ошибки на подаче и пять брейков из 11.
Во втором круге турнир в Мальорке Гарсия сыграет с победительницей пары Паула Бадоса-Хиберт (Испания) – Элисон Риске (США).
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