Шарапова победила в первом матче после долгого перерыва

Россиянка Мария Шарапова обыграла словачку Викторию Кужмову в первом круге турнира WTA на Мальорке. Счет встречи – 7:6 (10:8), 6:0. Матч продолжался 91 минуту.
Шарапова подала пять эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Аналогичные показатели Кужмовой – три эйса, девять двойных ошибок, два брейк-пойнта.
В следующем круге Шарапова сыграет с победителем пары Анжелика Кербер – Исалин Бонавентюр.
Россиянка не выступала на официальных турнирах с января 2019 года.
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