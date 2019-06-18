Шарапова победила в первом матче после долгого перерыва В следующем матче Шарапова может сыграть с Кербер.

Россиянка Мария Шарапова обыграла словачку Викторию Кужмову в первом круге турнира WTA на Мальорке. Счет встречи – 7:6 (10:8), 6:0. Матч продолжался 91 минуту.

Шарапова подала пять эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Аналогичные показатели Кужмовой – три эйса, девять двойных ошибок, два брейк-пойнта.

В следующем круге Шарапова сыграет с победителем пары Анжелика Кербер – Исалин Бонавентюр.

Россиянка не выступала на официальных турнирах с января 2019 года.