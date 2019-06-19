Анжелик Кербер: Шарапова? Для этого я и здесь: чтобы показать хорошую игру в матчах с лучшими Кербер и Шарапова сыграют во втором круге турнира в Мальорке.

Шестая ракетка мира Анжелик Кербер высказался о предстоящем матче второго круга турнира WTA Mallorca Open в Мальорке c Марией Шараповой из России.

«Думаю, будет интересная игра, – приводит слова 31-летней немецкой теннисистки официальный сайт WTA. – Мы обе проводим свой первый турнир на траве. Мы обе сыграли очень много матчей, так что будет интересно и для нас, и для болельщиков, и для турнира.

С нетерпением жду матча. Всегда здорово сыграть сложный матч, особенно когда готовишься к турниру «Большого шлема». Поэтому я и здесь: чтобы показывать хорошую игру в матчах с лучшими».

Напомним, накануне Шарапова провела свой первый матч с января и одержала победу над Викторией Кужмовой из Словакии (7:6 (10:8), 6:0).