Анжелик Кербер: Шарапова? Для этого я и здесь: чтобы показать хорошую игру в матчах с лучшими

Шестая ракетка мира Анжелик Кербер высказался о предстоящем матче второго круга турнира WTA Mallorca Open в Мальорке c Марией Шараповой из России.
«Думаю, будет интересная игра, – приводит слова 31-летней немецкой теннисистки официальный сайт WTA. – Мы обе проводим свой первый турнир на траве. Мы обе сыграли очень много матчей, так что будет интересно и для нас, и для болельщиков, и для турнира.
С нетерпением жду матча. Всегда здорово сыграть сложный матч, особенно когда готовишься к турниру «Большого шлема». Поэтому я и здесь: чтобы показывать хорошую игру в матчах с лучшими».
Напомним, накануне Шарапова провела свой первый матч с января и одержала победу над Викторией Кужмовой из Словакии (7:6 (10:8), 6:0).
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