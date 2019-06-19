Гаспарян проиграла на турнире в Бирмингеме - Советский спорт
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19 июня 2019 21:08ТеннисСпирин Дмитрий

Гаспарян проиграла на турнире в Бирмингеме

Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий раунд турнира в Бирмингеме.

Во втором круге Гаспарян уступила хорватской теннисистке Петре Мартич.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

В четвертьфинале Петра Мартич сыграет с Еленой Остапенко и Латвии.

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