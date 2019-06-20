Шарапова проиграла Кербер и покинула турнир в Мальорке

Россиянка Мария Шарапова уступила немецкой теннисистке Анжелике Кербер во втором круге турнира в Мальорке.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 3:6, а ее продолжительность составила 1 час 32 минуты.
На счету Шараповой четыре эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести. У Кербер – один эйс и пять реализованных брейков из 12.
В следующем матче Кербер сыграет против победительницы матча Паула Бадоса-Хиберт (Испания) – Каролин Гарсия (Франция).
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