Федерер выиграл 102-й турнир в карьере - Советский спорт
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23 июня 2019 16:09ТеннисКоноплев Александр

Федерер выиграл 102-й турнир в карьере

Федерер снова победил на траве.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:2), 6:1 в финале турнира в Галле.

Спортсмены подали по шесть подач на вылет, но Гоффен совершил на четыре двойных ошибки больше (1:5). Швейцарец реализовал три брейк-пойнта, а бельгиец – ни одного.

Это десятая победа Федерера в Галле и 102-я личная в карьере.

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