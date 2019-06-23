Федерер выиграл 102-й турнир в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:2), 6:1 в финале турнира в Галле.
Спортсмены подали по шесть подач на вылет, но Гоффен совершил на четыре двойных ошибки больше (1:5). Швейцарец реализовал три брейк-пойнта, а бельгиец – ни одного.
Это десятая победа Федерера в Галле и 102-я личная в карьере.
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