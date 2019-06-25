Кудерметова проиграла Бенчич и покинула турнир в Истбурне

Россиянка Вероника Кудерметова уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания).
Встреча продлилась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 3:6, 4:6.
Во втором круге Бенчич предстоит встретиться с другой теннисисткой из России – Екатериной Александровой.
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