Кудерметова проиграла Бенчич и покинула турнир в Истбурне - Советский спорт
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25 июня 2019 15:03ТеннисГичунцев Артур

Кудерметова проиграла Бенчич и покинула турнир в Истбурне

Призовой фонд соревнований составляет почти один млн долларов.

Россиянка Вероника Кудерметова уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания).

Встреча продлилась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 3:6, 4:6.

Во втором круге Бенчич предстоит встретиться с другой теннисисткой из России – Екатериной Александровой.

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